Кержаков объявил об уходе из «Пари НН»

Александр Кержаков сообщил об уходе с поста главного тренера «Пари НН».

«Не продлевать контракт со мной было решением руководства. Я точно не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста и сказали мне об этом», – сказал Кержаков.