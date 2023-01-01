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Кержаков объявил об уходе из «Пари НН»

Александр Кержаков сообщил об уходе с поста главного тренера «Пари НН».

«Не продлевать контракт со мной было решением руководства. Я точно не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста и сказали мне об этом», – сказал Кержаков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +6615

    Semenycch 13 минут назад

    Вот она благодарность за труды. Нужно было НН слить в первую лигу.

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    Рейтинг: +2614

    Play 15 минут назад

    Да и правильно, нечего делать в этом позоре. Продали название, могут продать всё что угодно, и честь, и совесть.

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    Рейтинг: +16066

    житель СПб 32 минуты назад

    Вот он, шоу бизнес. Использовать и кинуть - один из главных принципов. Надеюсь, что в следующем сезоне этот Пари отправится туда, где ему место.

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