Кержаков объявил об уходе из «Пари НН»

Александр Кержаков сообщил об уходе с поста главного тренера «Пари НН».
«Не продлевать контракт со мной было решением руководства. Я точно не буду главным тренером «Нижнего Новгорода». Они выбрали другого специалиста и сказали мне об этом», – сказал Кержаков.
- Кержакова в клубе сменит старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.
- В минувшем сезоне «Нижний Новгород» под руководством Кержакова занял 11-е место в РПЛ.
- Контракт специалиста с клубом истек 1 июня.
Источник: «Спорт-Экспресс»