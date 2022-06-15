ЦСКА начал переговоры с «Сочи» по трансферу Терехова. На переходе настаивает Федотов

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терeхов может перейти в ЦСКА.

По информации Metaratings, московский клуб начал переговоры по трансферу 31-летнего футболиста после назначения Владимира Федотова новым тренером клуба.

Терехов – одна из главных трансферных целей армейцев на лето. На его переходе настаивает Федотов, работавший с Тереховым в «Сочи» и «Оренбурге».