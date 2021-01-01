Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
Супер-Валера. Главный футбольный помощник

ЦСКА начал переговоры с «Сочи» по трансферу Терехова. На переходе настаивает Федотов

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терeхов может перейти в ЦСКА.

По информации Metaratings, московский клуб начал переговоры по трансферу 31-летнего футболиста после назначения Владимира Федотова новым тренером клуба.

Терехов – одна из главных трансферных целей армейцев на лето. На его переходе настаивает Федотов, работавший с Тереховым в «Сочи» и «Оренбурге».

  • 27 июня Терехову исполнится 32 года.
  • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
  • В октябре 2021 года футболист дебютировал за сборную России.

Новости по теме
Три игрока «Сочи» могут перейти в ЦСКА вместе с Федотовым 14
Терехов: «Матч с «Нижним Новгородом» будет тяжелее, чем с ЦСКА» 1
Терехов: «Игрокам «Сочи» еще рано вешать медали на шеи. Впереди два тура» 1
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:20
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +16925

    Garrincha58 13 минут назад

    смысла не вижу игрок возрастной надо молодёжь наигрывать так сказать смотреть на будущее, а ещё у Федотова любимый игрок Сутормин вот бы его тоже сплавить в Москву

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15946

    ilichkadr 1 час назад

    Бомбардир, уберите 47-летнего Сергея Терехова.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +142

    Sylpheed 1 час назад

    Кассьеру давайте.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11