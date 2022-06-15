ЦСКА начал переговоры с «Сочи» по трансферу Терехова. На переходе настаивает Федотов

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терeхов может перейти в ЦСКА.
По информации Metaratings, московский клуб начал переговоры по трансферу 31-летнего футболиста после назначения Владимира Федотова новым тренером клуба.
Терехов – одна из главных трансферных целей армейцев на лето. На его переходе настаивает Федотов, работавший с Тереховым в «Сочи» и «Оренбурге».
- 27 июня Терехову исполнится 32 года.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 30 матчах.
- В октябре 2021 года футболист дебютировал за сборную России.
Источник: Metaratings