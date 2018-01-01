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Бабаев: «Двери ЦСКА для братьев всегда открыты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

«Мы благодарны Алексею за его период в качестве главного тренера ЦСКА. Он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент. Под его руководством в прошедшем сезоне команда выдала яркую серию из пяти побед подряд, дважды мы праздновали успех в принципиальном дерби со «Спартаком». Также хочется сказать спасибо Василию Березуцкому, который вернулся в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб.

Двери нашего клуба всегда открыты для братьев, и мы всегда будем ждать их обратно в любом качестве!

Отдельные слова благодарности Григорию Бабаяну, показавшему себя настоящим профессионалом с первых дней в клубе», – сказал Бабаев.

  • Березуцкий возглавил ЦСКА прошлым летом.
  • Команда при нем заняла 5-е место в РПЛ.
  • Новым тренером ЦСКА стал Владимир Федотов.

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Источник: сайт ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7654

    vladik12 16 минут назад

    Тип чтоб в туалет бесплатно могли сходить? Как в "Маке".

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