Бабаев: «Двери ЦСКА для братьев всегда открыты»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

«Мы благодарны Алексею за его период в качестве главного тренера ЦСКА. Он не побоялся взять на себя ответственность в непростой момент. Под его руководством в прошедшем сезоне команда выдала яркую серию из пяти побед подряд, дважды мы праздновали успех в принципиальном дерби со «Спартаком». Также хочется сказать спасибо Василию Березуцкому, который вернулся в команду в середине сезона и усилил тренерский штаб.

Двери нашего клуба всегда открыты для братьев, и мы всегда будем ждать их обратно в любом качестве!

Отдельные слова благодарности Григорию Бабаяну, показавшему себя настоящим профессионалом с первых дней в клубе», – сказал Бабаев.