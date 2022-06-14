Семин отреагировал на слова Каттани, что тренеру «Спартака» придется страдать

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал заявление спортивного директора «Спартака» Луки Каттани.

Итальянец сказал: «Пока я в Спартаке, здесь будет тренер, который понимает, что придeтся страдать».

«В «Спартаке» тренер должен понимать, что придeтся страдать? Радоваться нужно, что ты работаешь в такой команде.

И вообще, надо радоваться, что работаешь в футболе, а не страдать», – считает Сeмин.