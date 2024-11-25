Бабич назвал условия для чемпионства «Спартака»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич после домашнего матча 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:2) ответил, есть ли у него особый настрой на дерби и считает ли он свою команду столь же сильной, что и нынешние лидеры чемпионата России.

«Я не чувствую давления в дерби, как в других играх. Чтобы стать чемпионами, мы должны так играть в каждом матче, а не только в дерби.

Считаю ли, что «Спартак» так же силeн, как «Зенит» и «Краснодар»? У нас очень хорошая команда, мы можем ответить этим командам», – сказал Бабич.

«Спартак» вышел на 4-е место в РПЛ с 31 очком. Команда отстает на 8 очков от лидирующего «Зенита», на 7 от «Краснодара» и на 3 от «Локомотива».

В матче первого круга красно-белые уступили железнодорожникам со счетом 1:3.

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