Каттани: «Тренер «Спартака» должен понимать, что здесь ему придется страдать»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о том, каким должен быть тренер московского клуба.
«Пока я в Спартаке, здесь не будет тренера, который думает только об игре в гольф или о банковском счeте. Тут будет тренер, который понимает, что придeтся страдать», – сказал Каттани на пресс-конференции.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова