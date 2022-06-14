Каттани: «Тренер «Спартака» должен понимать, что здесь ему придется страдать»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о том, каким должен быть тренер московского клуба.

«Пока я в Спартаке, здесь не будет тренера, который думает только об игре в гольф или о банковском счeте. Тут будет тренер, который понимает, что придeтся страдать», – сказал Каттани на пресс-конференции.