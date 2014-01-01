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Каттани: «Тренер «Спартака» должен понимать, что здесь ему придется страдать»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о том, каким должен быть тренер московского клуба.

«Пока я в Спартаке, здесь не будет тренера, который думает только об игре в гольф или о банковском счeте. Тут будет тренер, который понимает, что придeтся страдать», – сказал Каттани на пресс-конференции.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии1
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    Рейтинг: +4715

    neim 1 минуту назад

    Как Исусу на кресте ?

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