«Спартак» нашел нового тренера за несколько дней

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

«На следующий день после финала Кубка России у нас была встреча с акционером, Паоло Ваноли и Лукой Каттани. Там не было никаких заявлений, никаких разговоров о том, что Паоло примет такое решение. Может быть, оно у него созрело после общения с семьей. Ваноли начал озвучивать это решение, начал обсуждать его с Лукой уже после этого.

У нас было несколько дней, чтобы сориентироваться и принять решение по поиску нового главного тренера. У нас не было месяца, было несколько дней.

О причинах выбора Абаскаля на пресс-конференции расскажет Лука Каттани. Спортивный директор объяснит это более профессионально», – сказал Мележиков.