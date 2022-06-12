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«Спартак» нашел нового тренера за несколько дней

12 июня 2022, 20:02
5

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

«На следующий день после финала Кубка России у нас была встреча с акционером, Паоло Ваноли и Лукой Каттани. Там не было никаких заявлений, никаких разговоров о том, что Паоло примет такое решение. Может быть, оно у него созрело после общения с семьей. Ваноли начал озвучивать это решение, начал обсуждать его с Лукой уже после этого.

У нас было несколько дней, чтобы сориентироваться и принять решение по поиску нового главного тренера. У нас не было месяца, было несколько дней.

О причинах выбора Абаскаля на пресс-конференции расскажет Лука Каттани. Спортивный директор объяснит это более профессионально», – сказал Мележиков.

  • Абаскалю 33 года.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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Иван Петров 1986
1655053698
Еще раз убеждаюсь, что нынешние наши менеджеры только разваливать все умеют.
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Salt-N-Pepa
1655054354
Абаскаль это Кофрие из будущего. Зарема захотела двух рыженьких )))
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порт
1655054382
С какой скоростью нашли, с такой же уволят.
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КаДеС
1655057091
Эмоциональные решения - стиль современного Спартака
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alefreddy
1655105671
оперативно не значит качественно.Надо посмотреть долго ли продержится в обойме
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