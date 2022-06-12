«Спартак» нашел нового тренера за несколько дней

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.
«На следующий день после финала Кубка России у нас была встреча с акционером, Паоло Ваноли и Лукой Каттани. Там не было никаких заявлений, никаких разговоров о том, что Паоло примет такое решение. Может быть, оно у него созрело после общения с семьей. Ваноли начал озвучивать это решение, начал обсуждать его с Лукой уже после этого.
У нас было несколько дней, чтобы сориентироваться и принять решение по поиску нового главного тренера. У нас не было месяца, было несколько дней.
О причинах выбора Абаскаля на пресс-конференции расскажет Лука Каттани. Спортивный директор объяснит это более профессионально», – сказал Мележиков.
- Абаскалю 33 года.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.