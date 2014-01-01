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«Спартак» нашел нового тренера за несколько дней

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московской команды.

«На следующий день после финала Кубка России у нас была встреча с акционером, Паоло Ваноли и Лукой Каттани. Там не было никаких заявлений, никаких разговоров о том, что Паоло примет такое решение. Может быть, оно у него созрело после общения с семьей. Ваноли начал озвучивать это решение, начал обсуждать его с Лукой уже после этого.

У нас было несколько дней, чтобы сориентироваться и принять решение по поиску нового главного тренера. У нас не было месяца, было несколько дней.

О причинах выбора Абаскаля на пресс-конференции расскажет Лука Каттани. Спортивный директор объяснит это более профессионально», – сказал Мележиков.

  • Абаскалю 33 года.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: ТАСС

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Комментарии4
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    Рейтинг: +465

    КаДеС 2 часа назад

    Эмоциональные решения - стиль современного Спартака

    0
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    Рейтинг: +6121

    порт 2 часа назад

    С какой скоростью нашли, с такой же уволят.

    4
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    Рейтинг: +361

    Salt-N-Pepa 2 часа назад

    Абаскаль это Кофрие из будущего. Зарема захотела двух рыженьких )))

    1
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    Рейтинг: +3449

    Иван Петров 1986 3 часа назад

    Еще раз убеждаюсь, что нынешние наши менеджеры только разваливать все умеют.

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