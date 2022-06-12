«Спартак»: «Ничего не предвещало уход Ваноли»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход главного тренера Паоло Ваноли. Отставка случилась на этой неделе.

«Мы понимали ситуацию с семьей Ваноли. На следующий день после Кубка России мы встречались. Ничего не предвещало, что Паоло уйдет. Дальше он сказал о проблеме, ему нужно быть с семьей. Лука Каттани приступил к поиску нового тренера», – сказал Мележиков.