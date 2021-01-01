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«Спартак»: «Ничего не предвещало уход Ваноли»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход главного тренера Паоло Ваноли. Отставка случилась на этой неделе.

«Мы понимали ситуацию с семьей Ваноли. На следующий день после Кубка России мы встречались. Ничего не предвещало, что Паоло уйдет. Дальше он сказал о проблеме, ему нужно быть с семьей. Лука Каттани приступил к поиску нового тренера», – сказал Мележиков.

  • Ваноли сменил испанец Гильермо Абаскаль.
  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1192

    Semargl18 2 минуты назад

    Никогда такого не было и вот опять

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    Рейтинг: +15175

    Barmaleushka 48 минут назад

    А-ха-ха-ха-ха-ха !!! Ничего не предвещало ))))))))))))))))))))))))))))))))))

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