«Спартак»: «Ничего не предвещало уход Ваноли»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал уход главного тренера Паоло Ваноли. Отставка случилась на этой неделе.
«Мы понимали ситуацию с семьей Ваноли. На следующий день после Кубка России мы встречались. Ничего не предвещало, что Паоло уйдет. Дальше он сказал о проблеме, ему нужно быть с семьей. Лука Каттани приступил к поиску нового тренера», – сказал Мележиков.
- Ваноли сменил испанец Гильермо Абаскаль.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»