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«Черчесов – эталон». Рыжиков – о тренерской карьере

11 июня 2022, 11:19

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал о развитии своей тренерской карьеры.

– Сергей, чем сейчас занимаетесь?

– Тренирую любительский футбольный клуб, играющий в чемпионате Татарстана, – раньше он назывался «Смена», сейчас переименован в «Сокол».

Пришел новый спонсор, транспортная компания «Сокол», которая его финансирует, – отсюда и название. Играет молодежь от 19 до 23 лет, выходцы из казанских футбольных школ.

Каждые полгода устраиваем просмотровые сборы, где выбираем лучших и приглашаем их в нашу команду. Сейчас сыграли четыре тура, набрали десять очков. Работа кипит, очень интересно!

Что касается ФК «Рыжиков», то там занимаются дети от трех до семи лет. Это дошкольное физическое образование – подвижные игры, простейшие футбольные элементы. Тренерский штаб весь лицензированный.

Но я отношусь к клубу как медиалицо. Они пользуются моим именем, я прихожу в клуб раз в месяц, фотографируюсь, даю автографы, в ворота меня ставят, и дети бьют.

– Правильно ли понимаю, что вы собираетесь работать только главным тренером, а профессия тренера вратарей вам неинтересна?

– Совершенно верно. У меня есть лицензия А, хочу дальше учиться и развиваться. Но для этого нужно год отработать, и тогда можно поступить на Pro.

Но пока предложений из профессиональных клубов не было. В «Соколе» все устраивает. У руководителей далеко идущие планы, но реализовывать их планируется постепенно.

– Не так часто вратари становятся видными тренерами. Можно ли говорить о том, что Станислав Черчесов, который дорос до роли главного тренера сборной и вышел в четвертьфинал ЧМ-2018, для вас – эталон?

– В России – точно! Станислав Саламович доказал работой и в сборной, и в российских клубах, и в Польше, и в Венгрии, что он квалифицированный специалист. С него нужно брать пример.

  • В 2021 году Рыжиков возглавлял «Красаву» – команду блогера Евгения Савина.
  • Он проработал 2 месяца, после чего ушел вместе со своим тренерским штабом, уволенным за нарушение режима.
  • Черчесов тренирует «Ференцварош». Он выиграл золотой дубль в дебютном сезоне.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ференцварош Рыжиков Сергей Черчесов Станислав
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