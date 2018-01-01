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Ахметов попрощался с ЦСКА, упомянув «Реал»

Полузащитник Ильзат Ахметов опубликовал в соцсетях пост, посвященный уходу из ЦСКА.

«К сожалению, этот этап моей карьеры подошeл к концу... Хочу выразить огромную благодарность клубу, который дал мне возможность осуществить свою детскую мечту, сыграть с лучшей и любимой командой мира [»Реалом»] и дважды их обыграть.

За все яркие моменты за эти четыре года! Спасибо команде и всему персоналу за каждый прожитый день вместе! Спасибо болельщикам за крутую поддержку в каждом матче вне зависимости от результата, Вы – топ!

Всем тем, кто был причастен к клубу и кто старался помочь внести свой вклад в победы команды! Я всегда старался отдаваться с полной самоотдачей и с огромным желанием, но не всегда все получалось так, как я хотел! Аллах знает лучше!

Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Главное всегда верить, работать и идти до конца к своей мечте! Спасибо за бесценный опыт в этом великом клубе!» – написал футболист.

  • Ахметов выступал за ЦСКА с 2018 года.
  • За 4 сезона он провел 104 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.
  • Хавбек покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 09:24
Комментарии1
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    Рейтинг: +495

    чаппай 12 минут назад

    А что с ним случилось? Норм же был игрок. В сборную привлекался. Сам сдулся или загубили?

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