Ахметов попрощался с ЦСКА, упомянув «Реал»

Полузащитник Ильзат Ахметов опубликовал в соцсетях пост, посвященный уходу из ЦСКА.

«К сожалению, этот этап моей карьеры подошeл к концу... Хочу выразить огромную благодарность клубу, который дал мне возможность осуществить свою детскую мечту, сыграть с лучшей и любимой командой мира [»Реалом»] и дважды их обыграть.

За все яркие моменты за эти четыре года! Спасибо команде и всему персоналу за каждый прожитый день вместе! Спасибо болельщикам за крутую поддержку в каждом матче вне зависимости от результата, Вы – топ!

Всем тем, кто был причастен к клубу и кто старался помочь внести свой вклад в победы команды! Я всегда старался отдаваться с полной самоотдачей и с огромным желанием, но не всегда все получалось так, как я хотел! Аллах знает лучше!

Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение. Главное всегда верить, работать и идти до конца к своей мечте! Спасибо за бесценный опыт в этом великом клубе!» – написал футболист.