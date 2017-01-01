Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

«Спартак» с апреля искал сменщика Ваноли. Эту просьбу выполнял агент («Матч ТВ»)

«Спартак» начал поиски нового главного тренера еще в апреле. Вчера клуб объявил об уходе Паоло Ваноли.

«По моей информации, сменщика итальянцу искали с начала апреля. Просьбу какого именно клубного лица выполнял один футбольный агент, не знаю, но выполнял», – написал обозреватель «Матч ТВ» Евгений Дзичковский.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

Новости по теме
Абаскаль вошел в топ-3 самых молодых тренеров в истории РПЛ
Абаскаль попросил «Базель» отпустить его в «Спартак». Он должен был возглавить команду U-21
Вилков против назначения зарубежных судей на Суперкубок: «Наши ребята отсудят лучше любого иностранца» 2
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:29
Комментарии11
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    hbvrty 15 минут назад

    Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
    могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +153

    Африк@нская 4yмa cвинeй 1 час назад

    Пусть тренирует дипломированная шаромыжница Зулейха

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +263

    Salt-N-Pepa > Африк@нская 4yмa cвинeй 49 минут назад

    Ага. Заставит игроков в знак верности целовать свою мохнатку

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5401

    rash1959 1 час назад

    Да пусть не пистят, не с апреля искали, а с марта, ( а точнее с 24.02) это я вам точно говорю.
    А если серьёзно, то иностранцу работать в нынешнее время не дадут

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +958

    jek718875 1 час назад

    Только приступив, Ваноли был уже обречён и так будет с каждым

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +228

    rzfxgsk 1 час назад

    в принципе, Ваноли так себе тренер… особенно для Спартака он слабоват… поэтому, спасибо ему за трофей и удачи в дальнейшем!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1067

    mama1991 1 час назад

    Эти тренеришки... Из ниоткуда в никуда... Серия А тут же его захотела))) ага

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13943

    Fusballer 1 час назад

    Руководство Спартака начинает искать нового тренера сразу же после найма текущего.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +228

    rzfxgsk > Fusballer 1 час назад

    Ничего удивительного… Каждый год новый тренер… это уже традиция… к сожалению...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13943

    Fusballer > rzfxgsk 10 минут назад

    Не один, а два тренера в год!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15768

    ilichkadr 1 час назад

    Пока Спартак искал нового главного тренера, Ваноли добросовестно изображал его наличие.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11