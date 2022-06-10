«Спартак» с апреля искал сменщика Ваноли. Эту просьбу выполнял агент («Матч ТВ»)

«Спартак» начал поиски нового главного тренера еще в апреле. Вчера клуб объявил об уходе Паоло Ваноли.

«По моей информации, сменщика итальянцу искали с начала апреля. Просьбу какого именно клубного лица выполнял один футбольный агент, не знаю, но выполнял», – написал обозреватель «Матч ТВ» Евгений Дзичковский.