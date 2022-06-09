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«Grazie, Paolo». Чернов отреагировал на уход Ваноли из «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поблагодарил Паоло Ваноли, покинувшего пост главного тренера московской команды.

«Спасибо тренеру, что поверил в меня, пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить.

Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент.

Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo», – написал Чернов в своем телеграм-канале.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: телеграм-канал Никиты Чернова

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09.06.2022 23:25
Комментарии1
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    Рейтинг: +31888

    VVM1964 36 минут назад

    Ну " вместе " - это очень громко сказано, не тот Чернов, ПОКА ( а там посмотрим ) игрок, что бы превозносить его роль во взятии кубка )

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