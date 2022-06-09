«Grazie, Paolo». Чернов отреагировал на уход Ваноли из «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поблагодарил Паоло Ваноли, покинувшего пост главного тренера московской команды.
«Спасибо тренеру, что поверил в меня, пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить.
Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент.
Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo», – написал Чернов в своем телеграм-канале.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
- Итальянец решил уйти по трем причинам.
- Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.
Источник: телеграм-канал Никиты Чернова