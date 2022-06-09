«Grazie, Paolo». Чернов отреагировал на уход Ваноли из «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов поблагодарил Паоло Ваноли, покинувшего пост главного тренера московской команды.

«Спасибо тренеру, что поверил в меня, пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить.

Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент.

Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo», – написал Чернов в своем телеграм-канале.