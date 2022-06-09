Газизов: «Могу публично извиниться перед Хачатурянцем»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что у него нет претензий к президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу.

Глава лиги в марте обещал клубам мораторий на вылет, но исполком РФС не одобрил это предложение.

«Если это задело Ашота Рафаиловича... Я хорошо его знаю. Могу извиниться публично, но я друзей не предаю. Мой друг Рустем Сайманов сказал то, что было на самом деле.

Можно ли верить Хачатурянцу? Он – руководитель. Он свое мнение высказал. Сказал, что будет биться за нас на исполкоме. И он бился, спасибо ему за это.

Претензий к Хачатурянцу нет, он бился за нас. Ему плохо даже было на исполкоме», – сказал Газизов.