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  • Отец Черышева ответил, возможно ли возвращение Дениса в «Валенсию» при Гаттузо

Отец Черышева ответил, возможно ли возвращение Дениса в «Валенсию» при Гаттузо

9 июня 2022, 11:26

Дмитрий Черышев, отец бывшего полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, высказался о шансах своего сына вернуться в «Валенсию» после смены главного тренера.

  • Команду возглавит Дженнаро Гаттузо.
  • Контракт россиянина с клубом истек в июне.
  • В прошедшем сезоне Черышев забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

«Очень рад за Гаттузо, что он стал главным тренером «Валенсии». Очень много тренеров, когда приходят в команду, начинают поднимать список тех футболистов, которые были раньше в клубе.

Но так как у Дениса закончился контракт, я не знаю. Первым делом Дженнаро посмотрит, наверняка, в первую очередь, какие футболисты участвовали в чемпионате Испании. Это Гаттузо, не Черышев!

Не могу сказать возможно ли возвращение Черышева в «Валенсию». Гаттузо приехал сюда не для того, чтобы его назначили, а чтобы сезон для клуба был удачным.

Его задача сейчас – формирование команды. Как он это будет делать я не знаю», – сказал Черышев-старший.

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Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Валенсия Черышев Денис Черышев Дмитрий
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