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Топ-3 бразильца в истории «Локомотива». Вчера клуб подписал 21-летнего защитника Фассона

«Локомотив» купил Лукаса Фассона из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма трансфера – 3 миллиона евро.

21-летний защитник подписал с московским клубом контракт на четыре года.

Это 13-й бразильский футболист в истории «Локомотива».

Топ-3 бразильца «Локо»:

1. Майкон – «Локо» купил вингера в 2010 году за 4 млн евро.

Он провел за команду 193 матча: 30 голов, 26 ассистов. Дважды выиграл Кубок России.

2. Родолфо – rлуб приобрел защитника в 2007 году у киевского «Динамо» за 3,7 млн евро.

Он сыграл 97 матчей: 9 голов, 6 ассистов. В 2007-м Родолфо выиграл Кубок России.

Сейчас – тренер «Ахмата».

3. Франсиско Лима – перешел в 2004 году из «Ромы» за 5,7 млн евро.

Защитник провел 50 матчей, а в 2004-м выиграл с «Локо» чемпионат России.

В 2006-м ушел в московское «Динамо».

Фото: Getty Images, сайт «Локомотива»

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Источник: «Бомбардир»

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