Лунев: «Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочу играть в сильном чемпионате и клубе»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о конкуренции в немецком клубе.
– Прошла ли уже адаптация в «Байере»? Насколько нравится там?
– Первое время было непросто. Сейчас, конечно, полегче. Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочется играть в сильном чемпионате, в сильном клубе.
– Раз уж вы сами говорите о том, что хочется играть, остаeтесь в «Байере», или есть какие-то другие варианты?
– Контракт действует ещe год. Разговаривали с руководством, все довольны. Была травма, я выпал на долгое время. Будем работать. Надо заслужить это своe место, чтобы играть. Конкуренцию никто не отменял.
Голкиперы сильные, в том числе капитан команды, что, конечно, всe затрудняет немного, но тем интереснее. Поживeм – увидим.
- Лунев перешел в «Байер» в прошлом году как свободный агент.
- До этого он играл за «Зенит» с 2017 года.
- В сезоне Бундеслиги Лунев провел 1 матч.
Источник: «Матч ТВ»