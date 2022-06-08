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  • Лунев: «Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочу играть в сильном чемпионате и клубе»

Лунев: «Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочу играть в сильном чемпионате и клубе»

8 июня 2022, 21:04

Вратарь «Байера» Андрей Лунев рассказал о конкуренции в немецком клубе.

– Прошла ли уже адаптация в «Байере»? Насколько нравится там?

– Первое время было непросто. Сейчас, конечно, полегче. Готовлюсь, чтобы поменять ситуацию. Хочется играть в сильном чемпионате, в сильном клубе.

– Раз уж вы сами говорите о том, что хочется играть, остаeтесь в «Байере», или есть какие-то другие варианты?

– Контракт действует ещe год. Разговаривали с руководством, все довольны. Была травма, я выпал на долгое время. Будем работать. Надо заслужить это своe место, чтобы играть. Конкуренцию никто не отменял.

Голкиперы сильные, в том числе капитан команды, что, конечно, всe затрудняет немного, но тем интереснее. Поживeм – увидим.

  • Лунев перешел в «Байер» в прошлом году как свободный агент.
  • До этого он играл за «Зенит» с 2017 года.
  • В сезоне Бундеслиги Лунев провел 1 матч.

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Источник: «Матч ТВ»
Германия. Бундеслига Байер Лунев Андрей
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