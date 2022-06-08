Канделаки пригрозила РПЛ из-за Кубка лиги

«Газпром-Медиа-Холдинг» в лице заместителя генерального директора Тины Канделаки направил официальное письмо в РПЛ. В нем организация дает понять, что недовольна потенциальным учреждением Кубка РПЛ.

Холдинг, владеющий правами на ближайшие сезоны РПЛ, опасается, что их продукт после создания Кубка лиги потеряет в интересе аудитории. По этой причине вещатель пригрозил лиге, что может поставить вопрос об уменьшении платы за показ РПЛ.