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Канделаки пригрозила РПЛ из-за Кубка лиги

«Газпром-Медиа-Холдинг» в лице заместителя генерального директора Тины Канделаки направил официальное письмо в РПЛ. В нем организация дает понять, что недовольна потенциальным учреждением Кубка РПЛ.

Холдинг, владеющий правами на ближайшие сезоны РПЛ, опасается, что их продукт после создания Кубка лиги потеряет в интересе аудитории. По этой причине вещатель пригрозил лиге, что может поставить вопрос об уменьшении платы за показ РПЛ.

  • РПЛ получила от «Газпром-Медиа-Холдинг» («Матч ТВ») 28,6 миллиарда рублей за показ 4 сезонов.
  • Вопрос с Кубком лиги должен быть решен в июне-июле. Идеолог турнира – «Динамо».
  • Вещателем Кубка РПЛ может стать компания «Телеспорт».

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Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна

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Комментарии8
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    Рейтинг: +3439

    Klaido 7 минут назад

    ну что же, вроде как была альтернатива гаспрёму, могут либо раскошелиться, либо наблюдать как альтернатива купит...
    кстати, газспрём вдвое дешевле "купил" пролонгацию, чем было альтернативное предложение...
    может, оно и к лучшему, да другие получат права на трансляцию футбола, а то бомж-тв давно надоел своей некомпетентностью и одиозностью

    0
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    Рейтинг: +235

    kara-mba 16 минут назад

    Если в договоре есть ссылка на какой либо другой турнир тогда да, если нет идут они лесом.

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    Рейтинг: +5194

    TOMSON 23 минуты назад

    Нет проблем. Тогда новый тендер на показ РПЛ если ГазпромМедия что-то не устраивает в контракте. Тогда может и узнать с истинную стоимость нашего футбола.

    0
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    Рейтинг: +7684

    R_a_i_n 27 минут назад

    Наглости нет предела

    0
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    Рейтинг: +15725

    ilichkadr 29 минут назад

    Канделаки бабла захотела. Два матча в неделю, в лучшем случае, транслировала кого не попадя, а теперь заскулила. Во аппетиты!?

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    Рейтинг: +1196

    вальтер79 46 минут назад

    ну все понеслась начался распил денег кто больше хапнет)))

    0
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    Рейтинг: +24411

    bset 52 минуты назад

    Ну все логично. Когда покупали продукт, он был единственным в своем роде, а теперь за ту же цену они взяли лишь половину матчей РПЛ.

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    Рейтинг: +492

    Сделаны из Дерева 55 минут назад

    ох и газпром все беды от туда

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