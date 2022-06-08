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Канделаки пригрозила РПЛ из-за Кубка лиги

8 июня 2022, 10:25
13

«Газпром-Медиа-Холдинг» в лице заместителя генерального директора Тины Канделаки направил официальное письмо в РПЛ. В нем организация дает понять, что недовольна потенциальным учреждением Кубка РПЛ.

Холдинг, владеющий правами на ближайшие сезоны РПЛ, опасается, что их продукт после создания Кубка лиги потеряет в интересе аудитории. По этой причине вещатель пригрозил лиге, что может поставить вопрос об уменьшении платы за показ РПЛ.

  • РПЛ получила от «Газпром-Медиа-Холдинг» («Матч ТВ») 28,6 миллиарда рублей за показ 4 сезонов.
  • Вопрос с Кубком лиги должен быть решен в июне-июле. Идеолог турнира – «Динамо».
  • Вещателем Кубка РПЛ может стать компания «Телеспорт».

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Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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вальтер79
1654673916
ну все понеслась начался распил денег кто больше хапнет)))
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ilichkadr
1654674917
Канделаки бабла захотела. Два матча в неделю, в лучшем случае, транслировала кого не попадя, а теперь заскулила. Во аппетиты!?
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R_a_i_n
1654675076
Наглости нет предела
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TOMSON
1654675280
Нет проблем. Тогда новый тендер на показ РПЛ если ГазпромМедия что-то не устраивает в контракте. Тогда может и узнать с истинную стоимость нашего футбола.
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kara-mba
1654675716
Если в договоре есть ссылка на какой либо другой турнир тогда да, если нет идут они лесом.
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Salt-N-Pepa
1654677386
Канделаки пригрозила залезть под руль машины Хачатурянца в случае создания Кубка Лиги )))
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"supermax"
1654677651
а сейчас ваши так называемые продукты до куя интересные
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alefreddy
1654678952
неужели монополия рухнет
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ArReal
1654683906
Все дураки думают, что Газпром волнуется, что денег меньше хапнет - но нет -Читайте внимательнее - он волнуется , что интерес к матчам упадет) о народе думает)))
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САДЫЧОК
1654690847
Отлично , что потеряют ! Кто , такой Канделаки ? Уберите , его из футбола !
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