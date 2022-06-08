«Пока Англия пыталась хоть что-то создать, их лучший распасовщик был в запасе». Линекер – о матче с Германией

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер остался недоволен составом команды на матч Лиги наций против Германии (1:1). По его мнению, на поле должен был появиться защитник Трент Александер-Арнольд.
«Англия продолжала изо всех сил пытаться передать мяч друг другу и создать хоть что-нибудь, пока лучший распасовщик в английском футболе оставался на скамейке запасных», – написал Линекер.
- Англия вырвала ничью на 90-й минуте благодаря пенальти.
- Трент – самый дорогой правый защитник в мире (80 миллионов евро).
- В прошедшем сезоне он сделал 12 ассистов в АПЛ. Это второй результат после Мохамеда Салаха (12 ассистов).
Источник: твиттер Гари Линекера