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«Пока Англия пыталась хоть что-то создать, их лучший распасовщик был в запасе». Линекер – о матче с Германией

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер остался недоволен составом команды на матч Лиги наций против Германии (1:1). По его мнению, на поле должен был появиться защитник Трент Александер-Арнольд.

«Англия продолжала изо всех сил пытаться передать мяч друг другу и создать хоть что-нибудь, пока лучший распасовщик в английском футболе оставался на скамейке запасных», – написал Линекер.

  • Англия вырвала ничью на 90-й минуте благодаря пенальти.
  • Трент – самый дорогой правый защитник в мире (80 миллионов евро).
  • В прошедшем сезоне он сделал 12 ассистов в АПЛ. Это второй результат после Мохамеда Салаха (12 ассистов).

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Источник: твиттер Гари Линекера

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