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Юран: «Весной «Химки» шли последними. Когда открыл календарь, волосы встали дыбом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран считает успешным минувший сезон для подмосковного клуба.

«Результат в сезоне, естественно, успех, потому что, когда я приходил перед весенней частью, команда была на последнем месте, в пяти очках до зоны переходных игр.

Когда принимал решение, открыл календарь, волосы встали дыбом, нам предстояли матчи со всей «верхушкой» таблицы, выездные матчи с конкурентами. После встречи с руководством клуба в Турции я попросил ночь на раздумья», – сказал Юран.

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Источник: «Матч ТВ»

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