Цорн: «У «Локо» есть конкретные предложения по Камано. Будем решать, продавать или продлевать»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о будущем нападающего Франсуа Камано.
— Кто сейчас самый ликвидный игрок, которого вы готовы продать?
— Открыт вопрос по Камано. Сейчас думаем, как нам действовать дальше. По нему есть конкретные предложения. У Франсуа еще год контракта и решение — продлевать или продавать — нужно принимать уже сейчас. Если мы получим выгодное предложение, мы его рассмотрим.
- В минувшем сезоне Камано забил забил 3 гола и сделал 1 ассист в 21 матче.
- Его контракт с клубом действует до 2024 года.
- «Локо» купил вингера в августе 2020 года у «Бордо» за 5,5 миллиона евро.
Источник: Sport24