Цорн: «У «Локо» есть конкретные предложения по Камано. Будем решать, продавать или продлевать»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о будущем нападающего Франсуа Камано.

— Кто сейчас самый ликвидный игрок, которого вы готовы продать?

— Открыт вопрос по Камано. Сейчас думаем, как нам действовать дальше. По нему есть конкретные предложения. У Франсуа еще год контракта и решение — продлевать или продавать — нужно принимать уже сейчас. Если мы получим выгодное предложение, мы его рассмотрим.