РПЛ предложила РФС определить место проведения Суперкубка с помощью жребия

РПЛ предложила провести жеребьевку для определения места проведения матча за Суперкубок России.

По информации «Известий», глава лиги Ашот Хачатурянц написал соответствующее письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления не пришли к общему мнению о месте проведения матча.

Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро исполкома РФС», — говорится в письме.

Заседание бюро исполкома РФС должно пройти до конца текущей рабочей недели.