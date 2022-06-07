Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?
2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

РПЛ предложила РФС определить место проведения Суперкубка с помощью жребия

РПЛ предложила провести жеребьевку для определения места проведения матча за Суперкубок России.

По информации «Известий», глава лиги Ашот Хачатурянц написал соответствующее письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления не пришли к общему мнению о месте проведения матча.

Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро исполкома РФС», — говорится в письме.

Заседание бюро исполкома РФС должно пройти до конца текущей рабочей недели.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • По информации «СЭ», с высокой долей вероятности встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Новости по теме
Кавазашвили: «Бакаев – лучший игрок РПЛ. Ваноли просто поиздевался над ним» 1
РФС назвал три города, претендующих на проведение Суперкубка. «Лужники» не рассматриваются 7
Захарова: «Лавров болел за «Спартак» в финале Кубка на стадионе и отмечал долгожданную победу» 1
Источник: «Известия»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:16
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +31860

    VVM1964 1 час назад

    Продолжение - " Прошу выделить на проведение жеребьевки 1,5 млн рублей " )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15147

    Barmaleushka 1 час назад

    Вручите зареме Суперкубок на "открывашке", пусть воздух станет чище .

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31860

    VVM1964 > Barmaleushka 1 час назад

    Не правильно сформулировал - " Вручите Зареме Суперкубок на "открывашке", - там воздух чище " !!! Вот теперь правильно ! )))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +521

    fakeid 1 час назад

    тогда для справедливости нужно включить в жребий открывашку, наравне с газпром-ареной. в любом случае я за нейтральный стадион, даже если это будет московская лужа.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +116

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Вообще проще расформировать спартак, нежели заморачиваться жеребьевкой. Чтобы они наконец перестали ныть... Если бы суперкубок захотели провести в Москве, спартачи бы закричали вернулись править)))) а тут опять заговор, плак- плак

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +267

    Кирилл Михайлов 2 часа назад

    А почему нет? Это разумно, если есть разногласия. Недовольных не будет

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +483

    Сделаны из Дерева 2 часа назад

    пля такого дурдома как у нас в газпром лиге ни где нет,что хочет то и творит питерская банда!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16853

    Garrincha58 2 часа назад

    цирк

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11