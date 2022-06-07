Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ предложила РФС определить место проведения Суперкубка с помощью жребия

РПЛ предложила РФС определить место проведения Суперкубка с помощью жребия

7 июня 2022, 19:16
11

РПЛ предложила провести жеребьевку для определения места проведения матча за Суперкубок России.

По информации «Известий», глава лиги Ашот Хачатурянц написал соответствующее письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева.

«Учитывая все исторические, организационные и коммерческие особенности, члены правления не пришли к общему мнению о месте проведения матча.

Предлагаем провести жеребьевку между аренами-претендентами, результаты которой утвердить на ближайшем заседании бюро исполкома РФС», — говорится в письме.

Заседание бюро исполкома РФС должно пройти до конца текущей рабочей недели.

  • Матч за Суперкубок России должен состояться 9 июля.
  • Сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак».
  • По информации «СЭ», с высокой долей вероятности встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

Еще по теме:
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака» 4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом» 14
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным 2
Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1654618798
цирк
Ответить
Кирилл Михайлов
1654619428
А почему нет? Это разумно, если есть разногласия. Недовольных не будет
Ответить
Salt-N-Pepa
1654621539
Вообще проще расформировать спартак, нежели заморачиваться жеребьевкой. Чтобы они наконец перестали ныть... Если бы суперкубок захотели провести в Москве, спартачи бы закричали вернулись править)))) а тут опять заговор, плак- плак
Ответить
VVM1964
1654622275
Продолжение - " Прошу выделить на проведение жеребьевки 1,5 млн рублей " )))
Ответить
portero
1654629023
Что за махинация, ловкость рук и никакого мошенничества...
Ответить
шахта Заполярная
1654634372
Жребий это хорошо, если в жеребьевке не будет баклан-арены и лужников.
Ответить
zigbert
1654667971
Какой там жребий? Тут и так ясно что для Зенита удобней играть в Питере.
Ответить
Главные новости
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
17:26
1
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
5
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
4
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
4
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
21
Все новости
Все новости
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
5
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
5
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
6
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
6
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
23
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+