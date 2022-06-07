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  • Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге («Спорт-Экспресс»)

Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге («Спорт-Экспресс»)

7 июня 2022, 13:42
13

«Газпром Арена» примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

По информации «СЭ», вероятность проведения игры 9 июля в Санкт-Петербурге очень высока.

На выбор этого стадиона повлияли следующие факторы:

  • Коммерческая выгода (на матче можно будет заработать до 90 миллионов рублей);
  • Невозможность проведения Суперкубка в «Лужниках» из-за других мероприятий;
  • Наличие выкатного поля, что гарантирует сохранность газона в хорошем состоянии к началу сезона.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (13)
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E5
1654599328
выпускайте хрюш!!!
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vladik12
1654599372
"Вы че творите, козлы вонючие?!". Зарема застрелится из лопаты, епт.
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O-kolesov
1654600240
Вся Россия в визгах
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vladimir-7
1654600395
Надуманные факторы, влияющие на выбор стадиона. Лужа принесет доход раза в два больше, да и если Газпром стремится сохранить газон в хорошем состоянии к началу сезона, то, тем более, надо играть в Лужниках. Вообще-то, это "пробный камень", вброшенный "С-Э" по просьбе РФС, чтобы посмотреть реакцию людей и если они "возбухают", то найти убедительные факторы выбора Газпром-арены.
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spam2009
1654600400
куку
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"supermax"
1654600992
ну хотя бы никто никого не удивил
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derrik2000
1654602504
Какая разница ХДЕ ИГРАТЬ??? Если команда Спартак будет к тому времени сбалансированным во всех линиях КОЛЛЕКТИВОМ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, с отличной физической, тактической, психологической подготовкой, какая разница ХДЕ ДРАТЬ Зенит??? А если Спартак так и останется "в объятиях Заремы и Федуна", как престижная, хоть и не дешёвая побрякушка, то какая разница ХДЕ ЗЕНИТ будет... Ну, все поняли...
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subbotaspartak
1654607790
Совесть по трубам газпрома истекла...
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R_a_i_n
1654608799
Газпром-мечты сбываются!
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шахта Заполярная
1654610977
Бомжи боятся играть за пределами и это понятно, за пределами питера у них болельщиков кратно меньше будет, будут только те кто из питера приедет. Вот по этому любыми правдами и не правдами хотят играть дома, да еще судейку подогнать типа нейтрального иванова или мешкова, да плюс амон перед игрой направить проредить болел Спартака.
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