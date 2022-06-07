Матч за Суперкубок России пройдет в Санкт-Петербурге («Спорт-Экспресс»)

«Газпром Арена» примет матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».
По информации «СЭ», вероятность проведения игры 9 июля в Санкт-Петербурге очень высока.
На выбор этого стадиона повлияли следующие факторы:
- Коммерческая выгода (на матче можно будет заработать до 90 миллионов рублей);
- Невозможность проведения Суперкубка в «Лужниках» из-за других мероприятий;
- Наличие выкатного поля, что гарантирует сохранность газона в хорошем состоянии к началу сезона.
Источник: «Спорт-Экспресс»