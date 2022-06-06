Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Газизов – о вылете «Уфы»: «Виноват всегда руководитель. Я, наверное, мог кое-что изменить»

Газизов – о вылете «Уфы»: «Виноват всегда руководитель. Я, наверное, мог кое-что изменить»

6 июня 2022, 20:15
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о вылете команды из РПЛ.

  • «Уфа» финишировала на 14-м месте в РПЛ.
  • В стыках команда проиграла по сумме двух встреч «Оренбургу».

– Это болезненное поражение в определенной игре. Но мы все спортсмены, признаем, что «Оренбург» на тот момент оказался сильнее, это констатация факта.

Гамид Агаларов сказал, что у него вытащили душу на 93-й минуте. У вас что вытащили?

– Страх. Он пропал. Страх того, что может произойти плохая ситуация, был, я видел это по двум играм.

– Что делать?

– Будет новый тренер, обновленная команда. Со временем мы увидим, какие у нас прожекты. Если все будет нормально, мы быстро вернемся в российскую Премьер-лигу.

– Извечный вопрос – кто виноват?

– Ну виноват всегда руководитель. В большей степени, наверное, я со своим опытом мог кое-что изменить. Есть на это различные вещи.

Самый легкий путь – можно было в последней игре Стукалова поменять и сыграть на эмоциональном фоне по-другому.

Еще по теме:
В махачкалинском «Динамо» прояснили ситуацию с уходом Евсеева в другой клуб 1
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями» 2
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
моэм
1654572937
А Газизов то мужик ...взял на себя ...на тренера всё не валил , как это принято в РПЛ ... а в Рубине виноват во всём Слуцкий . хотя Сайманов уже после 5 тура начал распродажу Рубина и сразу продал 3 игроков основы , включая Макарова и это после отличного старта когда Рубин был среди лидеров.
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
17:10
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
3
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
1
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
16:29
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
4
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
4
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Все новости
Все новости
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
4
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
4
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
20
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
3
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
10
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
5
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
23
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
14
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
2
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
7
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+