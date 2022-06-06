Газизов – о вылете «Уфы»: «Виноват всегда руководитель. Я, наверное, мог кое-что изменить»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о вылете команды из РПЛ.

«Уфа» финишировала на 14-м месте в РПЛ.

В стыках команда проиграла по сумме двух встреч «Оренбургу».

– Это болезненное поражение в определенной игре. Но мы все спортсмены, признаем, что «Оренбург» на тот момент оказался сильнее, это констатация факта.

– Гамид Агаларов сказал, что у него вытащили душу на 93-й минуте. У вас что вытащили?

– Страх. Он пропал. Страх того, что может произойти плохая ситуация, был, я видел это по двум играм.

– Что делать?

– Будет новый тренер, обновленная команда. Со временем мы увидим, какие у нас прожекты. Если все будет нормально, мы быстро вернемся в российскую Премьер-лигу.

– Извечный вопрос – кто виноват?

– Ну виноват всегда руководитель. В большей степени, наверное, я со своим опытом мог кое-что изменить. Есть на это различные вещи.

Самый легкий путь – можно было в последней игре Стукалова поменять и сыграть на эмоциональном фоне по-другому.