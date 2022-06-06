Федун рассказал о давлении на штаб Ваноли

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил свое высказывание о давлении на главного тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луку Каттани.
— Скажите, о каком давлении на Каттани и Ваноли вы говорили?
— Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка.
И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу.
- Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
- Он сменил уволенного Руя Виторию.
- Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»