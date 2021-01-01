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Федун рассказал о давлении на штаб Ваноли

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил свое высказывание о давлении на главного тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луку Каттани.

— Скажите, о каком давлении на Каттани и Ваноли вы говорили?

— Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка.

И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу.

  • Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года.
  • Он сменил уволенного Руя Виторию.
  • Команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +12747

    playsh 2 часа назад

    Приятно узнать,что не так всё плохо,по крайней мере со стороны Италии.Значит,не так всё плохо в этом мире.Ростки остались,будем надеяться,что вскоре всё вернётся на старые рельсы.

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