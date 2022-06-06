Федун рассказал о давлении на штаб Ваноли

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил свое высказывание о давлении на главного тренера Паоло Ваноли и спортивного директора Луку Каттани.

— Скажите, о каком давлении на Каттани и Ваноли вы говорили?

— Немного неправильно выразился насчет посольств и министерств. Имел в виду следующее: давление на Луку, Паоло и тренерский штаб оказывала международная обстановка в целом, однако как раз со стороны посольства Италии, насколько я знаю, была поддержка.

И тут можно только поблагодарить дипломатов за то, что были на связи с нашими итальянцами и поддерживали их в желании выполнять свою работу.