Березуцкий останется в ЦСКА, если сам этого захочет («Матч ТВ»)

ЦСКА не собирается увольнять Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.
«На данный момент нет никаких новостей относительно тренерских перестановок в ЦСКА, так как Алексей и Василий Березуцкие находятся в отпуске, и любые обсуждения возможны только после их возвращения.
Только в том случае, если Алексей Березуцкий, возглавляющий армейский клуб, захочет уйти по собственному желанию, в тренерском штабе произойдут изменения.
Инициативы о расторжении контракта со стороны клуба нет», – сообщил источник «Матч ТВ».
- ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.
- Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.
- Кандидатами на замену СМИ называли Йиндршиха Трпишовски, Владимира Ивича, Марко Николича и Владимира Федотова.
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Источник: «Матч ТВ»