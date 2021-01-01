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Березуцкий останется в ЦСКА, если сам этого захочет («Матч ТВ»)

ЦСКА не собирается увольнять Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды.

«На данный момент нет никаких новостей относительно тренерских перестановок в ЦСКА, так как Алексей и Василий Березуцкие находятся в отпуске, и любые обсуждения возможны только после их возвращения.

Только в том случае, если Алексей Березуцкий, возглавляющий армейский клуб, захочет уйти по собственному желанию, в тренерском штабе произойдут изменения.

Инициативы о расторжении контракта со стороны клуба нет», – сообщил источник «Матч ТВ».

  • ЦСКА финишировал на 5-м месте в РПЛ.
  • Березуцкий возглавляет команду с лета 2021 года.
  • Кандидатами на замену СМИ называли Йиндршиха Трпишовски, Владимира Ивича, Марко Николича и Владимира Федотова.

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Источник: «Матч ТВ»

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