Ван Дейк раскритиковал Лигу наций за календарь: «После длинного сезона еще четыре матча. Высок риск травм»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк высказался о календаре Лиги наций.

«Странно, что после такого длинного сезона нужно играть еще четыре матча в Лиге наций. Но все уже решено, мы не можем поменять решение.

В этих матчах очень высок риск травм, ведь позади – длинный сезон. Нужно проанализировать это. Игроки должны иметь право голоса при составлении расписания», – сказал Ван Дейк.

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