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Юран – о Жиркове и Мамаеве в «Химках»: «Будет омоложение команды»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран пока не знает, останутся ли в команде Юрий Жирков и Павел Мамаев.

«Жирков и Мамаев покидают «Химки»? Не могу вам ответить на этот вопрос, потому что это финансовая составляющая.

Будет омоложение команды. Я с ними (Жирковым и Мамаевом) не встречался, у всех отпуск», – сказал Юран.

  • Оба футболиста присоединились к «Химкам» зимой.
  • После перехода 38-летний Жирков провел 3 матча, 33-летний Мамаев – 1.

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Источник: «Р-Спорт»

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