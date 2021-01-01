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Гаттузо заключит с «Валенсией» контракт по схеме «2+1» (Николо Скира)

«Валенсия» договорилась о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Стороны подпишут контракт до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Итальянец будет зарабатывать в «Валенсии» 2 миллиона евро в год.

  • Гаттузо сменит Хосе Бордаласа.
  • «Валенсия» финишировала 9-й в Примере.
  • В июне 2021 года Гаттузо покинул «Фиорентину» спустя 3 недели после назначения.
  • До этого он работал в «Наполи».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Николо Скиры

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