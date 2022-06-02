Гаттузо заключит с «Валенсией» контракт по схеме «2+1» (Николо Скира)

«Валенсия» договорилась о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды.

Стороны подпишут контракт до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Итальянец будет зарабатывать в «Валенсии» 2 миллиона евро в год.

Гаттузо сменит Хосе Бордаласа.

«Валенсия» финишировала 9-й в Примере.

В июне 2021 года Гаттузо покинул «Фиорентину» спустя 3 недели после назначения.

До этого он работал в «Наполи».

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?