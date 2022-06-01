«Спартак» и «Динамо» суммарно штрафованы на 375 тысяч рублей по итогам финала Кубка

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Динамо» по итогам финала Кубка России.

«Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования фанатов и на 175 тысяч – за использование и бросание пиротехнических изделий.

«Спартак» получил штраф в размере 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений в матче).

«Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1.

Это первый трофей для команды с 2017 года.

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