«Спартак» и «Динамо» суммарно штрафованы на 375 тысяч рублей по итогам финала Кубка

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Динамо» по итогам финала Кубка России.
«Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за оскорбительные скандирования фанатов и на 175 тысяч – за использование и бросание пиротехнических изделий.
«Спартак» получил штраф в размере 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (шесть предупреждений в матче).
- «Спартак» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1.
- Это первый трофей для команды с 2017 года.
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Источник: сайт РФС