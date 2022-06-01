Литвинов: «Ауф» останется с Жиго. Нужно добавлять новую фишку в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал уход из клуба Самуэля Жиго и Зелимхана Бакаева.

– Жиго все очень тепло приняли в «Спартаке». На протяжении всей его карьеры здесь к нему всегда было отличное отношение. Он и Зелимхан как два старших брата для меня, которые всегда помогали на поле и за его пределами.

– Кто теперь будет дела «Ауф» с трибунами? Может быть, ты?

– Нет, нет, это останется с Жиго. Думаю, теперь надо какую-то новую фишку добавлять.

– Мне кажется, Шамар сможет.

– Да! У него точно получится! А «Ауф» останется с Жиго – в его честь и в память о тех годах, что он провел в «Спартаке».

– Шамар громче всех праздновал. Он всегда на позитиве?

– Шамар – жизнерадостный человек. Почему нет? Он всегда улыбается, всегда подбадривает команду, гонит всех вперед. У него каждый день, как праздник.

– Главное воспоминание о Бакаеве?

– Много воспоминаний о нем. Мы с ним очень хорошо дружим, хорошо общаемся. Он всегда на поле мне подсказывает, где-то пихает, как более опытный игрок.

У Жиго истек контракт со «Спартаком». Он перейдет в «Марсель».

«Спартак» не стал продлевать контракт с Бакаевым.

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