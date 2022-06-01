Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Литвинов: «Ауф» останется с Жиго. Нужно добавлять новую фишку в «Спартаке»

Литвинов: «Ауф» останется с Жиго. Нужно добавлять новую фишку в «Спартаке»

1 июня 2022, 17:02
6

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал уход из клуба Самуэля Жиго и Зелимхана Бакаева.

– Жиго все очень тепло приняли в «Спартаке». На протяжении всей его карьеры здесь к нему всегда было отличное отношение. Он и Зелимхан как два старших брата для меня, которые всегда помогали на поле и за его пределами.

– Кто теперь будет дела «Ауф» с трибунами? Может быть, ты?

– Нет, нет, это останется с Жиго. Думаю, теперь надо какую-то новую фишку добавлять.

– Мне кажется, Шамар сможет.

– Да! У него точно получится! А «Ауф» останется с Жиго – в его честь и в память о тех годах, что он провел в «Спартаке».

– Шамар громче всех праздновал. Он всегда на позитиве?

– Шамар – жизнерадостный человек. Почему нет? Он всегда улыбается, всегда подбадривает команду, гонит всех вперед. У него каждый день, как праздник.

– Главное воспоминание о Бакаеве?

– Много воспоминаний о нем. Мы с ним очень хорошо дружим, хорошо общаемся. Он всегда на поле мне подсказывает, где-то пихает, как более опытный игрок.

  • У Жиго истек контракт со «Спартаком». Он перейдет в «Марсель».
  • «Спартак» не стал продлевать контракт с Бакаевым.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Еще по теме:
Экс-защитник «Спартака» Жиго отреагировал на победу клуба в Кубке
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть» 13
Символическая сборная «Спартака» за последние 25 лет 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль Литвинов Руслан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1654093470
Нужно не фишки придумывать, а результат показывать.
Ответить
3meeeD
1654093896
Лучше бы играли а не на 10м месте в юбилей ауфали,******..и
Ответить
Боцман59rus
1654094666
_ 1 сезон _ 1 тренер, это самая главная фишка Спартака, вернее Федуна
Ответить
Fialet
1654102595
"Кто теперь будет дела «Ауф» с трибунами?" Объясните мне, на каком языке написано? Что то никак не въеду.
Ответить
zigbert
1654108914
Хорошо что Жиго под конец контракта в Спартаке удалось получить трофей. Добрая будет память.
Ответить
Главные новости
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
1
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
4
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
2
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
3
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
1
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
10
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
13
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
8
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
8
Все новости
Все новости
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
10
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
3
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
13
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
8
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
8
Ответ Радимова тренеру «Балтики», назвавшего его фриком
12:07
10
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
11:44
1
У ЦСКА сорвался трансфер форварда-легионера
11:37
9
«Ботафого» может подать в суд на «Динамо»
11:27
1
На футболисте «Зенита» поставили крест
10:57
6
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
10:46
4
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
10:41
2
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
10:27
1
Стало известно, почему Головин не перейдет в «Зенит»
10:22
12
Раскрыт новый клуб «русского Холанда»
10:18
2
«Зенит» сделал конкретное предложение Головину
10:12
3
Моссаковский вступился за «Динамо» на фоне отказа от двух латиноамериканцев
09:53
Заявление ЦСКА о травме Гайича
09:47
1
Галактионов дал комментарий о девяти матчах «Локо» без побед
09:31
2
Заявление «Динамо» об отказе от двух латиноамериканцев
09:15
4
Джику сделал громкое заявление о «Спартаке»
08:58
8
Заявление «Фламенго» об отказе «Динамо» от Платы: «Они безответственные дилетанты»
08:42
7
Министр спорта Калининградской области раскритиковала поведение Талалаева
08:27
2
«Не знаю, когда это закончится»: тренер «Акрона» – о ситуации в команде
08:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+