Бэйлом интересуются клубы из Англии, Испании и Италии

Стало известно, в каких странах может продолжить карьеру нападающий Гарет Бэйл после ухода из «Реала».
По информации журналиста Экрема Конура, в 32-летнем валлийце заинтересованы клубы из Англии, Италии и Испании.
- Агент Бэйла сообщал, что игрок может вернуться в Англию.
- Валлиец выступал за «Реал» с 2013 года.
- Он провел 258 матчей, забил 106 голов и сделал 67 ассистов.
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Источник: твиттер Экрема Конура