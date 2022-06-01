Бэйлом интересуются клубы из Англии, Испании и Италии

Стало известно, в каких странах может продолжить карьеру нападающий Гарет Бэйл после ухода из «Реала».

По информации журналиста Экрема Конура, в 32-летнем валлийце заинтересованы клубы из Англии, Италии и Испании.

Агент Бэйла сообщал, что игрок может вернуться в Англию.

Валлиец выступал за «Реал» с 2013 года.

Он провел 258 матчей, забил 106 голов и сделал 67 ассистов.

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