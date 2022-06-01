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Бэйлом интересуются клубы из Англии, Испании и Италии

1 июня 2022, 14:58
1

Стало известно, в каких странах может продолжить карьеру нападающий Гарет Бэйл после ухода из «Реала».

По информации журналиста Экрема Конура, в 32-летнем валлийце заинтересованы клубы из Англии, Италии и Испании.

  • Агент Бэйла сообщал, что игрок может вернуться в Англию.
  • Валлиец выступал за «Реал» с 2013 года.
  • Он провел 258 матчей, забил 106 голов и сделал 67 ассистов.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: твиттер Экрема Конура
Испания. Примера Реал Бэйл Гарет
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