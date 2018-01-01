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Агент Бэйла: «Гарет покидает «Реал». Думаю, он вернется в Англию»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника Гарета Бэйла, заявил, что футболист уйдет из «Реала» по окончании сезона.

«Гарет покидает «Реал». Он вернется в Англию? Думаю, да, но нужно посмотреть, пройдет ли сборная Уэльса на чемпионат мира. После этого примем решение о продолжении карьеры, – сказал Барнетт.

  • Валлиец станет свободным агентом в конце июня.
  • Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
  • В этом сезоне он забил 1 гол в 6 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Goal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64175

    portero 53 минуты назад

    Отшланговал года три, играя в гольф больше, чем в футбол....

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