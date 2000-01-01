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«Не зря мы так сильно не любим «Спартак». Ведущая «Динамо ТВ» прокомментировала пост Умярова

Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко раскритиковала полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который рассказал, как мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.
  • Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

«Прочитала текст в телеграм-канале Умярова про пенальти на финале Кубка и стало очень неприятно.

Я понимаю, что, говорят, «на войне все способы хороши», но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница «Спартака» и «Динамо» по духу. Благородство – важный фактор в спорте.

Ещe больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина – исключительно нравственного и порядочного парня. Вот я даже попыталась представить ситуацию наоборот и не получилось: Фома на такое не способен.

Да и, наконец, всякое можно сделать в игровом порыве, но гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» – уже показатель. Всe-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», – написала Лысенко в телеграме.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко

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Комментарии4
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    Рейтинг: +6593

    Semenycch 4 минуты назад

    Поросятник и в Африке поросятник.

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    Рейтинг: +59

    Akarin 1 час назад

    Вообще-то бред полный. Всё мешают бить пенальти, пытаясь сбить игрока психологически, можно нарезки на ютубе подобного посмотреть с топ игроками из топ лиг.

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    Рейтинг: +19146

    derrik2000 2 часа назад

    "Всe-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», – написала Лысенко в телеграме."

    А, вот мне, например, непонятно:
    ХТО это "МЫ"???
    Семья Лысенко?
    Её соседи???
    Ещё кто-то???
    *лядь!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Всегда говорил и говорю везде: НЕ НУЖНО БАБАМ ВООБЩЕ ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧТО-ТО ТАМ ГУНДЕТЬ ОТ ИМЕНИ...
    Хотя сейчас и особи противоположного пола в клубах такие же...

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    Рейтинг: +31735

    VVM1964 2 часа назад

    Благородство - это не про нынешний спорт ((( Хотя ... - может Фомин специально пробил выше, благородство не позволило бить такой левый пенальти ... !!!

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