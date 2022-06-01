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  • «Не зря мы так сильно не любим «Спартак». Ведущая «Динамо ТВ» прокомментировала пост Умярова

«Не зря мы так сильно не любим «Спартак». Ведущая «Динамо ТВ» прокомментировала пост Умярова

1 июня 2022, 00:38
34

Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко раскритиковала полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который рассказал, как мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.
  • Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

«Прочитала текст в телеграм-канале Умярова про пенальти на финале Кубка и стало очень неприятно.

Я понимаю, что, говорят, «на войне все способы хороши», но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница «Спартака» и «Динамо» по духу. Благородство – важный фактор в спорте.

Ещe больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина – исключительно нравственного и порядочного парня. Вот я даже попыталась представить ситуацию наоборот и не получилось: Фома на такое не способен.

Да и, наконец, всякое можно сделать в игровом порыве, но гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» – уже показатель. Всe-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», – написала Лысенко в телеграме.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал Полины Лысенко
Россия. Кубок Спартак Динамо Фомин Даниил Умяров Наиль
Комментарии (34)
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VVM1964
1654034567
Благородство - это не про нынешний спорт ((( Хотя ... - может Фомин специально пробил выше, благородство не позволило бить такой левый пенальти ... !!!
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derrik2000
1654034679
"Всe-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», – написала Лысенко в телеграме." А, вот мне, например, непонятно: ХТО это "МЫ"??? Семья Лысенко? Её соседи??? Ещё кто-то??? *лядь!!!!!!!!!!!!!!!!! Всегда говорил и говорю везде: НЕ НУЖНО БАБАМ ВООБЩЕ ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЧТО-ТО ТАМ ГУНДЕТЬ ОТ ИМЕНИ... Хотя сейчас и особи противоположного пола в клубах такие же...
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Akarin
1654038556
Вообще-то бред полный. Всё мешают бить пенальти, пытаясь сбить игрока психологически, можно нарезки на ютубе подобного посмотреть с топ игроками из топ лиг.
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Oldtrafford83
1654060291
Чья бы мычала, получили очень сомнительный пенальти и после его назначения визжали так как будто уже кубок выиграли, это не к Умярову вопроса, а тупо карма прилетела !!!
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nik55
1654061381
овца рот закрой----мы это динамо и ты ?
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zigbert
1654061488
Теперь в каждом эпизоде матча будем искать благородство. Почему же игрок Динамо долго лежал в штрафной Спартака, выпрашивая пенальти? А ведь удар был не такой и сильный.
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JTherry
1654069902
мусора и благородство - несовместимые понятия... на поле никакого "благородства" от днища не припомню, сборище костоломов, а не команда... пеналь на 90+ минуте был высосан из пальца, но зато как радовались "благородные" Евгеньев, Смолов и Грулев, будто Кубок выиграли...) а не далее, как сразу после матча начали мстить за поражение всем болельщикам мусора на улицах и сажать их в "цэмэнтовозы" - проявили свое "благородство" к победителям, это у них называется - "ключевая разница по духу"...
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vladik12
1654071588
Знатно пропиарилась мадам Полина. Везде ее процитировали, увеличила себе подписоту в телеграме. Хитросделанная).
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Plyash
1654078121
Сударыня,Вы бы хоть покраснели от своего бреда,ну так,понарошку - для приличия. Или Вы краснели,как сказала незабвенная Фаина Раневская,только три раза за свою жизнь - первый раз,когда теряли целку; второй раз,когда впервые изменили мужу; третий раз,когда впервые брали в рот?
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alefreddy
1654082656
Умяров не от большого ума все выложил
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