«Не зря мы так сильно не любим «Спартак». Ведущая «Динамо ТВ» прокомментировала пост Умярова

Ведущая «Динамо ТВ» Полина Лысенко раскритиковала полузащитника «Спартака» Наиля Умярова, который рассказал, как мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.

Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

«Прочитала текст в телеграм-канале Умярова про пенальти на финале Кубка и стало очень неприятно.

Я понимаю, что, говорят, «на войне все способы хороши», но, кажется, что даже здесь проявляется ключевая разница «Спартака» и «Динамо» по духу. Благородство – важный фактор в спорте.

Ещe больше противно от того, что это было сделано против Дани Фомина – исключительно нравственного и порядочного парня. Вот я даже попыталась представить ситуацию наоборот и не получилось: Фома на такое не способен.

Да и, наконец, всякое можно сделать в игровом порыве, но гордо писать об этом после и хвалиться своей «тактикой» – уже показатель. Всe-таки, не зря мы так сильно не любим «Спартак», – написала Лысенко в телеграме.

Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.

Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.

До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?