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«Не беспокойся, трансферы будут». Президент «Барсы» пообещал Хави новых игроков, тренер хочет семерых

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал Хави, что команда будет перестроена.

«Не беспокойся, трансферы будут», – цитирует Лапорту Sport.es.

Сообщалось, что Хави хочет подписать 7 новых футболистов. Вот список:

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Sport.es

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31.05.2022 23:44
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