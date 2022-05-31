«Не беспокойся, трансферы будут». Президент «Барсы» пообещал Хави новых игроков, тренер хочет семерых

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта пообещал Хави, что команда будет перестроена.
«Не беспокойся, трансферы будут», – цитирует Лапорту Sport.es.
Сообщалось, что Хави хочет подписать 7 новых футболистов. Вот список:
- Сесар Аспиликуэта («Челси»);
- Маркос Алонсо («Челси»);
- Андреас Кристенсен («Челси»);
- Франк Кессье («Милан»);
- Рубен Невеш («Вулверхэмптон»);
- Рафинья («Лидс»);
- Роберт Левандовски («Бавария»).
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: Sport.es