«Барселона» хочет подписать семь игроков летом

и прикольно оборону челси разбирают, один в реал, 3 в барсу)))
«Барселона» намерена обновить состав во время летнего трансферного окна.
Главный тренер каталонской команды Хави хочет подписать семь новых футболистов. В его список целей входят:
- Сесар Аспиликуэта («Челси»);
- Маркос Алонсо («Челси»);
- Андреас Кристенсен («Челси»);
- Франк Кессье («Милан»);
- Рубен Невеш («Вулверхэмптон»);
- Рафинья («Лидс»);
- Роберт Левандовски («Бавария»).
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?