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«Барселона» хочет подписать семь игроков летом

«Барселона» намерена обновить состав во время летнего трансферного окна.

Главный тренер каталонской команды Хави хочет подписать семь новых футболистов. В его список целей входят:

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport.es

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11830

    DeStar 38 минут назад

    и прикольно оборону челси разбирают, один в реал, 3 в барсу)))

    1
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    Рейтинг: +11830

    DeStar 39 минут назад

    но при этом хотении нет денег на зп только леве.
    Там даже с кессье и кристенсеном проблемы..
    а продать? никого не продали. даже дембеле не спихнули

    1
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    Рейтинг: +1410

    Parham 1 час назад

    НЕ ИХ!!!
    А МЕНЯ ПОЖАЛУЙСТА!!!

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