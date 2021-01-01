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Гравенберх прошел медосмотр в «Баварии» и подписал контракт до 2027 года (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх в ближайшее время перейдет в «Баварию».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сегодня 20-летний голландец прошел медосмотр в немецком клубе. Он подписал контракт с «Баварией» до 2027 года.

Официально о переходе Гравенберха будет объявлено в ближайшее время.

  • Сообщалось, что в «Баварии» голландец будет зарабатывать 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.
  • Рыночная стоимость Гравенберха – 35 миллионов евро.
  • В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 42 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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