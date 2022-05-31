«Рубин» подписал контракт с Олегом Ивановым и Поповым из «Балтики»

«Рубин» объявил о переходе еще двух футболистов.

Казанский клуб подписал контракт с экс-хавбеком «Уфы» и сборной России Олегом Ивановым по схеме «1+1».

В «Рубин» также перешел полузащитник «Балтики» Артем Попов. Контракт рассчитан на два года.

Иванов провел 25 матей в этом сезоне, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.

На счету Попова 41 матч, 3 гола и 4 ассиста.

«Рубин» вылетел в ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?