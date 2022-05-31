Сунесс: «Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его»

Бывший главный тренер «Ливерпуля», «Бенфики» и «Ньюкасла» Грэм Сунесс высказался о предстоящем матче отбора ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины.

«Когда я задумался об этой игре, то в голове было: «Как справиться с этим?». Часть меня придерживается той позиции, что это всего лишь футбольный матч.

Но действительно ли я хочу, чтобы Шотландия победила? Я окажусь в действительно сложной ситуации. Я буду на эмоциях.

Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его», – сказал Сунесс.

Шотландия примет Украину 1 июня в Глазго.

Победитель этой пары сыграет в финальном стыке с Уэльсом.

Сунесс – шотландский тренер. Будучи футболистом, он провел за сборную 54 матча.

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