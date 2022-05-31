Трансфер Чуамени может обойтись «Реалу» в 100 миллионов

«Реал» и «Монако» близки к договоренности о переходе полузащитника Орельена Чуамени.

Трансфер опорного хавбека может обойтись мадридскому клубу в 100 миллионов евро – 80 + 20 в качестве бонусов.

Ожидается, что «Реал» закроет сделку по французу на текущей неделе.

Рыночная стоимость Чуамени – 60 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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