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Трансфер Чуамени может обойтись «Реалу» в 100 миллионов

«Реал» и «Монако» близки к договоренности о переходе полузащитника Орельена Чуамени.

Трансфер опорного хавбека может обойтись мадридскому клубу в 100 миллионов евро – 80 + 20 в качестве бонусов.

Ожидается, что «Реал» закроет сделку по французу на текущей неделе.

  • Рыночная стоимость Чуамени – 60 миллионов евро.
  • В прошедшем сезоне он провел за «Монако» 50 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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Источник: RMC Sport

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Комментарии2
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    Рейтинг: -22

    odessakmv 3 минуты назад

    100-ка за опорника???? вот, учитесь, как надо деньги пилить!!!!! а вы говорите, что "у нас коррупция и откаты"

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    Рейтинг: +15550

    ilichkadr 13 минут назад

    Этот Чуамени за сезон нахватал 9 желтых карточек и 1 удаление, а его за 100 лямов покупает Реал!?

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