Черышев: «Из России ко мне не обращались. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах»

Футболист сборной России Денис Черышев ответил на вопросы о вариантах продолжения карьеры.

– Как обстоят дела с предложениями?

– Они есть, от хороших клубов. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать.

– Есть мнение, что вы уже привыкли жить в Европе и не стали бы рассматривать предложения российских клубов.

– Это абсолютно не так. Я при первой возможности приезжаю в Россию, это моя родина. Чувствую себя здесь очень комфортно. В России живут родные, близкие, друзья.

У меня два дома – Россия и Испания. К слову, после завершения карьеры планирую посвятить много времени путешествиям по российским местам. Это моя мечта.

Что касается футбольной составляющей, то в России, на мой взгляд, очень сильный и интересный чемпионат.

– В СМИ, к слову, то и дело возникают слухи о ваших переходах то в «Спартак», то в ЦСКА, то в «Краснодар». Откуда они берутся?

– Не знаю. Сам узнаю из новостей. Персонально ко мне никто не обращался.

Это не в моей компетенции: у меня есть человек, который представляет мои интересы в России. Он общается с клубами по мне, на связи с моим отцом.

Но окончательное решение, разумеется, буду принимать я сам.

Черышев стал свободным агентом, покинув «Валенсию».

Он всю карьеру провел в испанских клубах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?