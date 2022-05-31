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  • Черышев: «Из России ко мне не обращались. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах»

Черышев: «Из России ко мне не обращались. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах»

31 мая 2022, 00:57
4

Футболист сборной России Денис Черышев ответил на вопросы о вариантах продолжения карьеры.

– Как обстоят дела с предложениями?

– Они есть, от хороших клубов. Есть варианты в Турции, Испании, экзотических странах. Буду думать, выбирать.

– Есть мнение, что вы уже привыкли жить в Европе и не стали бы рассматривать предложения российских клубов.

– Это абсолютно не так. Я при первой возможности приезжаю в Россию, это моя родина. Чувствую себя здесь очень комфортно. В России живут родные, близкие, друзья.

У меня два дома – Россия и Испания. К слову, после завершения карьеры планирую посвятить много времени путешествиям по российским местам. Это моя мечта.

Что касается футбольной составляющей, то в России, на мой взгляд, очень сильный и интересный чемпионат.

– В СМИ, к слову, то и дело возникают слухи о ваших переходах то в «Спартак», то в ЦСКА, то в «Краснодар». Откуда они берутся?

– Не знаю. Сам узнаю из новостей. Персонально ко мне никто не обращался.

Это не в моей компетенции: у меня есть человек, который представляет мои интересы в России. Он общается с клубами по мне, на связи с моим отцом.

Но окончательное решение, разумеется, буду принимать я сам.

  • Черышев стал свободным агентом, покинув «Валенсию».
  • Он всю карьеру провел в испанских клубах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Валенсия Черышев Денис
Комментарии (4)
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Томик
1653968018
А какие страны по его мнению "экзотические". Можно список посмотреть?
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odessakmv
1653984485
Увы, Дима, на одной ноге даже в ФНЛ не поиграешь, а в РПЛ тем более. Наверно с такой травматичностью нужно завязывать
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raritet
1653995168
Кому же ты нужен на старости лет? Разве что Рубину? И то , скорее всего, от тебя в ФНЛ толку не будет. Это тебе не Испания. Здесь нужно играть кость в кость.
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