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Мбаппе и Бензема встретились в сборной Франции. Впервые после сорвавшегося перехода Килиана в «Реал»

Футболисты сборной Франции приехали в расположение национальной команды. 3 июня им играть в Лиге наций против Дании, 6-го – против Хорватии.

Форвард «Реала» Карим Бензема приехал, несмотря на победу в финале Лиги чемпионов над «Ливерпулем» несколько дней назад. Игроки сборной поздравили его. В их числе был и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Это первая встреча Бензема и Мбаппе после сорвавшегося перехода Килиана в «Реал». Футболисты обнялись и сказали друг другу пару слов.

  • Бензема и Мбаппе говорили, что хотят играть вместе за «Реал».
  • Килиан называл мадридский клуб своей мечтой.
  • Он продлил контракт с «ПСЖ», став самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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Источник: ютуб-канал Федерации футбола Франции

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