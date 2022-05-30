«Ницца» – о переходе Сперцяна: «Мы не разглашаем информацию о трансферной политике клуба»

Заместитель директора по связям с общественностью «Ниццы» Николас Бернард прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

Ранее Metaratings сообщал, что французский клуб активно следит за 21-летним армянином и уже связывался с окружением игрока, чтобы убедить его в переходе.

«Мы не разглашаем информацию о трансферной политике клуба», – сказал Бернард.

Сперцян провел за основную команду «Краснодара» 34 матча, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

Его контракт с «Краснодаром» действует до 2024 года.

Рыночная стоимость хавбека – 3 миллиона евро.

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