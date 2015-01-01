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Президент «Торпедо»: «Наш приоритет – оставить состав, завоевавший путевку в РПЛ»

Президент «Торпедо» Денис Маслов ответил на вопросы о финансировании клуба и усилении состава после выхода в РПЛ.

– Насколько изменится финансирование клуба после выхода в РПЛ?

– Безусловно, за те же самые деньги сыграть в Премьер-лиге, наверно, не получится. Но сильно увеличенным бюджет тоже не будет. Поэтому будем стараться сыграть за разумные средства и показать нормальный футбол.

– В связи с этим сильно ли обновится состав «Торпедо» на следующий сезон?

– Безусловно, мы постараемся пригласить футболистов, которые несколько квалифицированней тех, что у нас были. Но приоритет – оставить тот состав, который завоевал путевки в Премьер-лигу.

– Насколько «Лужники» вписываются в ваш бюджет? Говорят, что их аренда очень дорогая.

– Не дороже денег. Если мы подавали документы на лицензирование в РПЛ, то, наверно, считали, что потянем «Лужники». Просто так ничего не делается.

Это самый большой стадион в стране. Мы возвращаем его в большую игру. На большой арене «Лужников» должен быть большой футбол.

Большой футбол – это футбольный клуб «Торпедо». Поэтому мы будем играть там.

  • «Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.
  • На прошлой неделе клуб продлил контракт с главным тренером Александром Бородюком, а также с ветеранами Игорем Лебеденко и Александром Рязанцевым.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Известия»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +64978

    portero 1 час назад

    Это хорошо, если так будет...

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    Рейтинг: +16293

    paracetamol 1 час назад

    Еще одни мальчики для битья... Да ваша шпана автозаводская всю Лужу разгромит! В ней максимум 3-4 тыс чел, а разгром будет на миллионы!

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