«Спартак» спел «Знаешь ли ты» в автобусе после победы в Кубке России

Игроки «Спартака» спели песню «Знаешь ли ты» в клубном автобусе после победы над «Динамо» в финале Кубка России.

В этот момент защитник Самуэль Жиго общался по видеосвязи с МакSим.

После матча она исполнила песню «Знаешь ли ты» в «Лужниках». Ей подпевали футболисты и болельщики московской команды.

«Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.

Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?