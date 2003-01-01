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«Спартак» спел «Знаешь ли ты» в автобусе после победы в Кубке России

Игроки «Спартака» спели песню «Знаешь ли ты» в клубном автобусе после победы над «Динамо» в финале Кубка России.

В этот момент защитник Самуэль Жиго общался по видеосвязи с МакSим.

После матча она исполнила песню «Знаешь ли ты» в «Лужниках». Ей подпевали футболисты и болельщики московской команды.

  • «Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.
  • Это первый трофей для клуба с 2017-го года – тогда «Спартак» выиграл РПЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +19556

    Аvenger 37 минут назад

    Лесби. Смотри Максим

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