У «Реала» кубок Лиги чемпионов поднимал не капитан Бензема, а Марсело. Это был его последний матч за клуб

Защитник «Реала» Марсело поднимал кубок Лиги чемпионов после победы в финале над «Ливерпулем» (1:0). При этом капитаном мадридцев в этой игре был Карим Бензема, а бразилец был на скамейке запасных.
Дело в том, что Марсело уходит летом из клуба, поэтому ему предоставили право поднять кубок первым.
- Марсело выступал за «Реал» с 2007 года.
- «Реал» взял Лигу чемпионов 14-й раз.
- Единственный мяч в финале забил Винисиус.
Скриншот трансляции «Матч ТВ».
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Источник: Бомбардир.ру