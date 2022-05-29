У «Реала» кубок Лиги чемпионов поднимал не капитан Бензема, а Марсело. Это был его последний матч за клуб

Защитник «Реала» Марсело поднимал кубок Лиги чемпионов после победы в финале над «Ливерпулем» (1:0). При этом капитаном мадридцев в этой игре был Карим Бензема, а бразилец был на скамейке запасных.

Дело в том, что Марсело уходит летом из клуба, поэтому ему предоставили право поднять кубок первым.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года.

«Реал» взял Лигу чемпионов 14-й раз.

Единственный мяч в финале забил Винисиус.

Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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