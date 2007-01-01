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У «Реала» кубок Лиги чемпионов поднимал не капитан Бензема, а Марсело. Это был его последний матч за клуб

Защитник «Реала» Марсело поднимал кубок Лиги чемпионов после победы в финале над «Ливерпулем» (1:0). При этом капитан – Карим Бензема.

Дело в том, что Марсело уходит летом из клуба, поэтому ему предоставили право поднять кубок первым.

  • Марсело выступал за «Реал» с 2007 года.
  • «Реал» взял Лигу чемпионов 14-й раз.
  • Единственный мяч в финале забил Винисиус.

Скриншот трансляции «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +485

    Октавиус 10 минут назад

    Вообще-то Марсело - капитан. В "Реале", согласно правилам, капитан тот, кто дольше в клубе. Марсело - с 2007, Бензема - с 2009

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    Рейтинг: +246

    KingRey21 > Октавиус 1 минуту назад

    Не кто дольше в клубе, а кто отыграл больше всего матчей за клуб.

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