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Игроки «Уфы» плакали после вылета из РПЛ

Футболисты «Уфы» не сдержали эмоций после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Уфимцы пропустили на 90+4 минуте.

«Наши все в слезах выходят. Все. Легионеры, свои – все», – написала в телеграме болельщица «Уфы».

  • «Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.
  • В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.
  • «Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.

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Источник: телеграм-канал «Ксюша сказала»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16279

    paracetamol 3 минуты назад

    Бедненькие пассажиры автобуса, как мне их жалко!

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    Рейтинг: +12577

    playsh 34 минуты назад

    А финансист Газизов плакал?

    0
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    Рейтинг: +251

    Slavan62 47 минут назад

    Играть надо было, а не удерживать счет. Теперь будут соревноваться с Рубином.

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