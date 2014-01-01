Игроки «Уфы» плакали после вылета из РПЛ

Бедненькие пассажиры автобуса, как мне их жалко!
Футболисты «Уфы» не сдержали эмоций после ответного переходного матча за место в РПЛ против «Оренбурга» (1:2). Уфимцы пропустили на 90+4 минуте.
«Наши все в слезах выходят. Все. Легионеры, свои – все», – написала в телеграме болельщица «Уфы».
- «Уфа» непрерывно выступала в РПЛ с 2014 года.
- В 2014 году уфимцы вышли в высший дивизион через стыковые матчи.
- «Оренбург» вернулся в РПЛ после 2-летнего отсутствия.
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