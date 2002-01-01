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Дюков – об обещании «Рубину» ввести мораторий на вылет: «Мне ничего об этом не известно»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на новость, что в марте «Рубину» обещали мораторий на вылет по итогам этого сезона.

«Договорeнности между мной и Хачатурянцем о моратории? Мне ничего не известно.

На исполкоме было рассмотрено предложение ввести мораторий на вылет. Реакцию исполкома вы помните – он с этим предложением не согласился.

Как вы себе представляете, что я давал какие-то обещания? 22-го числа я даю обещание, а 23-го под камеры озвучиваю, почему мы не согласны с введением моратория.

Это было бы абсолютно неправильно по отношению к клубам ФНЛ, которых мы бы лишили шанса повышения в классе. Команды провели сезон, потратили деньги.

Все согласились, что это несправедливо. Это решение лишало бы наш чемпионат интриги.

Матч «Динамо» – ЦСКА имел бы какой-то смысл, а остальные матчи? Зачем было обманывать болельщиков?

Произошедшее оказало разок влияние на клубы, но мы в таких условиях живeм не первый год, в прошлом году был коронавирус: кто-то болел больше, кто-то меньше.

Если мы будем реагировать на каждое изменение, то не доиграем ни один чемпионат», – сказал Дюков.

  • «Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +16781

    Garrincha58 1 час назад

    обещанного три года ждут....

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