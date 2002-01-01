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«Как РФС кинул Сайманова»: «Рубину» в марте обещали мораторий на вылет («Бизнес Online»)

В марте «Рубин» и «Краснодар» задумывались о том, чтобы сняться с чемпионата России.

Чтобы мотивировать команды доиграть сезон, руководство РФС и РПЛ пообещало им мораторий на вылет.

Сделано это было 22 марта на общем собрании клубов РПЛ. Президент лиги Ашот Хачатурянц лично сообщил о договоренности с главой РФС Александром Дюковым по поводу моратория.

Однако в итоге обещания не были выполнены, поэтому «Рубин», финишировавший 15-м в чемпионате, вылетел в ФНЛ впервые с 2002 года.

Одно из ведущих изданий Татарстана «Бизнес Online» озаглавило статью об этой ситуации: «Как РФС кинул Сайманова». Речь идет о генеральном директоре «Рубина» Рустеме Сайманове.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Бизнес Online»

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Комментарии15
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    Рейтинг: +17910

    Persona_non_Grata 1 час назад

    " Обещать жениться - не значит жениться " ...

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    Рейтинг: +2114

    Январь 59 1 час назад

    Однако Краснодар не стал верить в эти обещания, и молодые ребята рвались в бой и побеждали.

    3
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    Рейтинг: +17

    r0ss1 > Январь 59 1 час назад

    На тему всей сложившейся ситуации в Рубине и в чем было отличие от ситуации в Краснодаре Слуцкий очень подробно рассказывает на канале Уткина. 2,5 часа очень интересного интервью.

    0
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    Рейтинг: +64758

    portero 1 час назад

    И потому вы хрен забили на результат....

    1
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    Рейтинг: +22822

    DOCTOR PENALTY 2 часа назад

    Работать надо было, а не уши развешивать и песенки распевать.

    2
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    Рейтинг: +167

    kostilio 2 часа назад

    нытье продолжается))

    2
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    Рейтинг: +17

    r0ss1 > kostilio 1 час назад

    Причем тут нытье? Речь о том, что была договоренность, а в итоге произошел кидок. Когда тебя кто-то кинет в жизни, например, на деньги, ты не озвучишь это, а просто молча схаваешь?. А по твоей логике про нытье, получается, что ты сам сейчас ноешь о том, что продолжается нытье.

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    Рейтинг: +64758

    portero > r0ss1 1 час назад

    Какие догоаоренности, наверху одни наглые лжецы и кидалы, кто в погонах, кто в креслах...
    Нет бумаги всё остальное пустые слова...

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    Рейтинг: +167

    kostilio > r0ss1 1 час назад

    болельщик рубина что ли ??? где доказательства ,что была договоренность ??? вом именно ,что нытье по Рубину ,что вылетели ,виноваты все ,но толко не игроки и тренер ) не переживай значит уже пообещали ,что спокойно вернутся !!!!!!

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    Рейтинг: +17

    r0ss1 > portero 1 час назад

    Устные договоренности, если они были, все равно являются договоренностями, по крайней мере в моем мире они не являются пустыми словами. А если это ложь и договоренностей не было, то РФС, РПЛ, Хачатурянц и Дюков просто берут и подают в суд за клевету по ст. 128.1 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию) и изи выигрывают его. Поэтому когда публичные люди не подают в суд в ответ на публичные обвинения (это сделать сейчас вообще элементарно, а уж тем у кого есть юристы так вообще), лично меня это всегда как минимум настораживает.

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    Рейтинг: +17

    r0ss1 > kostilio 1 час назад

    Не болельщик Рубина, не из Казани, не смотрю наш футбол вообще последние лет 10 (но слежу за ситуацией, смотрю таблицу, иногда обзоры, иногда что-то читаю), на Рубин по большому счету вообще наплевать, так что не переживай за меня. Лучше пойми, что по твоей логике ты продолжаешь ныть, но теперь про доказательства.

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    Рейтинг: +167

    kostilio > r0ss1 1 час назад

    ноют в Казани ,я про это имел ввиду ,ты даже не понял мою логику))) понять нужно тебе))))

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    Рейтинг: +17

    r0ss1 > kostilio 1 час назад

    ОМГ, ты серьезно считаешь, что кто-то мог не понять, что ты имел в виду? Я тебе пытаюсь показать, что то, что ты называешь нытьем не является им. Не все, что люди говорят в свое оправдание или объясняя причины сложившейся ситуации является нытьем. А иначе, как я уже писал выше, ты сам ноешь и ноешь, только теперь уже про то, что я якобы не понял твою логику.

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    Рейтинг: +167

    kostilio > r0ss1 57 минут назад

    ой,блин ты чудной )) смысла с тобой чтото обсуждать

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    Рейтинг: +17

    r0ss1 > kostilio 38 минут назад

    опять нытье, теперь про то, что я чудной, нытье продолжается

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