«Как РФС кинул Сайманова»: «Рубину» в марте обещали мораторий на вылет («Бизнес Online»)

В марте «Рубин» и «Краснодар» задумывались о том, чтобы сняться с чемпионата России.

Чтобы мотивировать команды доиграть сезон, руководство РФС и РПЛ пообещало им мораторий на вылет.

Сделано это было 22 марта на общем собрании клубов РПЛ. Президент лиги Ашот Хачатурянц лично сообщил о договоренности с главой РФС Александром Дюковым по поводу моратория.

Однако в итоге обещания не были выполнены, поэтому «Рубин», финишировавший 15-м в чемпионате, вылетел в ФНЛ впервые с 2002 года.

Одно из ведущих изданий Татарстана «Бизнес Online» озаглавило статью об этой ситуации: «Как РФС кинул Сайманова». Речь идет о генеральном директоре «Рубина» Рустеме Сайманове.

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