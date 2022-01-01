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Доходы РФС увеличились на 3,5 миллиарда рублей

Финансовый директор РФС Арсений Замятин сообщил об увеличении доходов союза.

«Доходная часть РФС увеличилась на 3,5 миллиарда рублей. Коэффициент долговой нагрузки РФС – 0,1. Это свидетельствует о финансовой независимости.

Бюджет на 2022 год оптимизирован и сбалансирован с учетом изменившейся геополитической и макроэкономической ситуации.

Мы сохраняем финансирование всех запланированных ранее программ развития», – заявил Замятин.

  • По словам президента РФС Александра Дюкова, доходы организации на 2022 год составят 6 миллиардов 773 миллиона рублей.
  • Это на 29% меньше по сравнению с прошлым годом.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16781

    Garrincha58 1 час назад

    только у них доходы растут и в карманах тоже, а у народа всё падают и падают

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    Рейтинг: +24719

    vladimir-7 > Garrincha58 1 час назад

    ...а цены на продукты и товары растут и растут.

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    Рейтинг: +9987

    "supermax" 3 часа назад

    стоило только разрешить пивас на стадионах

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