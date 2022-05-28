Доходы РФС увеличились на 3,5 миллиарда рублей

Финансовый директор РФС Арсений Замятин сообщил об увеличении доходов союза.
«Доходная часть РФС увеличилась на 3,5 миллиарда рублей. Коэффициент долговой нагрузки РФС – 0,1. Это свидетельствует о финансовой независимости.
Бюджет на 2022 год оптимизирован и сбалансирован с учетом изменившейся геополитической и макроэкономической ситуации.
Мы сохраняем финансирование всех запланированных ранее программ развития», – заявил Замятин.
- По словам президента РФС Александра Дюкова, доходы организации на 2022 год составят 6 миллиардов 773 миллиона рублей.
- Это на 29% меньше по сравнению с прошлым годом.
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Источник: «Спорт-Экспресс»