Доходы РФС увеличились на 3,5 миллиарда рублей

Финансовый директор РФС Арсений Замятин сообщил об увеличении доходов союза.

«Доходная часть РФС увеличилась на 3,5 миллиарда рублей. Коэффициент долговой нагрузки РФС – 0,1. Это свидетельствует о финансовой независимости.

Бюджет на 2022 год оптимизирован и сбалансирован с учетом изменившейся геополитической и макроэкономической ситуации.

Мы сохраняем финансирование всех запланированных ранее программ развития», – заявил Замятин.

По словам президента РФС Александра Дюкова, доходы организации на 2022 год составят 6 миллиардов 773 миллиона рублей.

Это на 29% меньше по сравнению с прошлым годом.

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