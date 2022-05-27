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Фищенко: «Уфе» нужно доказывать самой себе, что мы не уровень ФНЛ»

Полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко высказался о первом стыковом матче с «Оренбургом» (2:2) за право выступать в РПЛ.

– После Казани силы ещe остались в эмоциональном плане?

– Остались, потому что нам деваться некуда. Кровью и потом нужно добывать всe это.

– Какую игру мы увидим в Уфе? Что ожидать?

– Будем играть первым номером, добивать их, соперника. Нам нужна только победа, даже ничья нас не устраивает. Нам нужно доказывать самим себе, что мы не уровень ФНЛ, то, что мы игроки Премьер-лиги.

  • Ответный стыковой матч состоится 28 мая в Уфе.

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Источник: «Молодежная газета»

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